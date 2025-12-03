Treni caos Anci Umbria chiama Salvini | Compromettere il diritto alla mobilità contribuisce all’isolamento delle aree interne

Un confronto urgente sulla situazione del trasporto ferroviario nel centro Italia e in Umbria. È quanto chiedono in una lettera Federico Gori, sindaco di Montecchio e presidente di Anci Umbria, e Luca Tramini, assessore di Narni e coordinatore della consulta trasporti di Anci Umbria. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

