Tredicesime i pensionati battono i dipendenti

Con dicembre, per molti grossetani sta per arrivare una boccata d’ossigeno: da lunedì sono iniziate ad arrivare le prime tredicesime ai pensionati. Seguiranno quelle dei lavoratori dipendenti. Secondo la Cgia di Mestre, nella provincia di Grosseto saranno circa 121.500 le persone a ricevere la mensilità aggiuntiva, suddivise tra 65.457 pensionati e 56.014 dipendenti. Un numero significativo, che conferma il peso demografico di una provincia caratterizzata da una popolazione mediamente anziana ma anche da un tessuto produttivo fatto di servizi, agricoltura, commercio e turismo stagionale. L’arrivo della tredicesima rappresenta tradizionalmente un sostegno importante all’ economia locale. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Tredicesime, i pensionati battono i dipendenti

