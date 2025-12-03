Tredicesima dicembre 2025 | a chi spetta come si calcola e in quali giorni viene pagata

Dicembre è il mese della tredicesima anche per l’anno 2025, con circa 36 milioni di soggetti lavoratori e pensionati che percepiranno la mensilità aggiuntiva. Di norma arriva prima delle festività natalizie e consente di fare delle spese che non si fanno durante l’anno. Ma la tredicesima non costituisce né un premio, né un bonus. Si tratta, piuttosto, di una parte del salario che matura mese per mese durante l’anno e che viene messo da parte per essere pagato alla fine dell’anno. Ecco, quindi, a chi spetta la tredicesima, come si calcola e in quali giorni di dicembre è previsto il pagamento. Tredicesima dicembre 2025: chi la prende?. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Tredicesima dicembre 2025: a chi spetta, come si calcola e in quali giorni viene pagata

