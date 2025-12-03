La canzone d’autore, ma anche gli intrecci fra pop ed elettronica, con 3 voci femminili particolari. Una serata in cui andare alla scoperta di nuove proposte di musica originale legate al talento delle donne. È quanto proporrà domani sera il The Bank di Monza con l’ultimo appuntamento di quest’anno della rassegna “ Ladies Vibes “, dedicata alle realtà emergenti della scena indipendente. Stavolta l’iniziativa curata dalla label monzese La Foresta Urbana, creata da Pietro Foresti, noto produttore di fama internazionale con radici in Brianza, e da Luca Urbani, produttore, cantautore e musicista, già membro dei Soerba e dei Fluon assieme a Andy dei Bluvertigo, metterà in fila ben 3 artisti: ad alternarsi dalle 21 sul palco di viale Lombardia saranno le cantanti Giulia Casieri ed Enula, oltre alla band dei Tha Flicker. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Tre voci di grande impatto alla rassegna “Ladies Vibes“