Tre vicoli per i cuochi-letterati | Napoli celebra la sua storia gastronomica

Anteprima24.it | 3 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tempo di lettura: 3 minuti Napoli rende omaggio alla sua tradizione culinaria con un gesto simbolico ma ricco di significato: tre vicoli del quartiere Montecalvario porteranno da oggi i nomi di  Antonio Latini, Vincenzo Corrado e Ippolito Cavalcanti, figure chiave nella storia della cucina partenopea.  La cerimonia di scoprimento delle targhe si è svolta alla presenza della vice sindaca  Laura Lieto  , dell’assessora al Turismo  Teresa Armato  e del consigliere  Toti Lange  Consiglio, promotore dell’iniziativa. Maestri non soltanto ai fornelli, ma autentici divulgatori capaci di fissare su carta le esperienze culinarie del tempo, i tre cuochi letterati, vissuti tra il 600 e l’800, hanno innovato profondamente la cucina mediterranea e testimoniano le radici di un patrimonio gastronomico straordinario. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

