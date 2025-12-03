Tre vicoli per i cuochi-letterati | Napoli celebra la sua storia gastronomica

Tempo di lettura: 3 minuti Napoli rende omaggio alla sua tradizione culinaria con un gesto simbolico ma ricco di significato: tre vicoli del quartiere Montecalvario porteranno da oggi i nomi di Antonio Latini, Vincenzo Corrado e Ippolito Cavalcanti, figure chiave nella storia della cucina partenopea. La cerimonia di scoprimento delle targhe si è svolta alla presenza della vice sindaca Laura Lieto , dell’assessora al Turismo Teresa Armato e del consigliere Toti Lange Consiglio, promotore dell’iniziativa. Maestri non soltanto ai fornelli, ma autentici divulgatori capaci di fissare su carta le esperienze culinarie del tempo, i tre cuochi letterati, vissuti tra il 600 e l’800, hanno innovato profondamente la cucina mediterranea e testimoniano le radici di un patrimonio gastronomico straordinario. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

