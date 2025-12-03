Tre suore ottantenni occupano il convento in Austria e si raccontano sui social | il caso in Vaticano

Repubblica.it | 3 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Instagram e TikTok accendono un faro sulle tre “nonnen Goldstein” austriache che hanno raggiunto i 150mila followers: erano state mandate in pensione e trasferite in una casa di riposo. 🔗 Leggi su Repubblica.it

tre suore ottantenni occupano il convento in austria e si raccontano sui social il caso in vaticano

© Repubblica.it - Tre suore ottantenni occupano il convento in Austria e si raccontano sui social: il caso in Vaticano

Altre letture consigliate

tre suore ottantenni occupanoTre suore ottantenni occupano il convento in Austria e si raccontano sui social: il caso in Vaticano - Il Kloster Goldenstein, un convento ottocentesco che era stato casa e luogo di lavoro per le tre suore, si era ormai svuotato. Si legge su repubblica.it

tre suore ottantenni occupanoLe suore in fuga dalla casa di riposo occupano un convento. Il Vaticano: possono stare lì solo se smettono di usare Instagram - Tre suore ottantenni austriache hanno occupato il loro convento per non finire in casa di riposo: ora il Vaticano le lascia rimanere, ma vieta i social ... Si legge su ilfattoquotidiano.it

tre suore ottantenni occupanoL’intimazione alle suore fuggite dall’ospizio in Austria: “Restate in convento ma solo se abbandonate i social” - Le tre suore ultra ottantenni scappate dalla casa di cura in cui erano state portate per tornare nel loro vecchio convento ormai abbandonato a Goldenstein ... Come scrive fanpage.it

tre suore ottantenni occupanoCome tre suore ottuagenarie hanno occupato un convento in Austria, aprendo un caso diplomatico in Vaticano - Dopo essere state trasferite in una casa di riposo contro la loro volontà, sono riuscite a tornare a casa. Scrive wired.it

tre suore ottantenni occupanoUna strana storia di suore, occupazioni abusive e social media - È ambientata in un paesino non lontano da Salisburgo ed è seguita ormai da mesi dai giornali austriaci e internazionali ... Scrive ilpost.it

Suore 80enni scappano dall’ospizio e tornano nel convento abbandonato: “Non moriremo in casa di riposo” - Suor Rita, Suor Bernadette e Suor Regina la scorsa settimana hanno messo in atto i loro piano tornando al monastero. Come scrive fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Tre Suore Ottantenni Occupano