Tre miscele di una torrefazione salentina entrano ufficialmente nella guida del Gambero Rosso
Non c'è niente di più gratificante, nella parabola esistenziale di un'azienda, del riconoscimento del proprio valore da parte di istituzioni prestigiose. Tale attestazione di merito, infatti, non solo certifica la qualità del lavoro svolto, ma contribuisce in modo decisivo a consolidare lo status. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
ECCELLENZE DEL TERRITORIO • Sono 2 le miscele della torrefazione So.Ge.Ca di Taglio di Po che conquistano i "Tre macinini" nella prestigiosa guida del Gambero Rosso In un anno Mister Caffè si è aggiudicato ben tre riconoscimenti importanti, un - facebook.com Vai su Facebook
Mokaroma nella Guida del Gambero Rosso: grande traguardo per la torrefazione salentina - Questo articolo è stato scritto in collaborazione con Mokaroma e contiene informazioni riguardanti i servizi offerti dall’attività. Come scrive trnews.it
Caffè Toraldo premiato dal Gambero Rosso: Tre Macinini per la miscela Roast Master - Caffè Toraldo conquista i Tre Macinini del Gambero Rosso 2026 con Roast Master, miscela specialty che unisce tradizione napoletana e innovazione. Scrive horecanews.it
Torrefazioni, una tazzina piena di tradizione - E anche se in questo periodo dell anno è il nettare di Bacco sotto i riflettori, tra guide, degustazioni ... Secondo ilgiornale.it