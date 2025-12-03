Tre fratellini morti nell’incendio del Ringraziamento | ‘Pensavamo ai regali di Natale ora solo bare’

La serata del Ringraziamento e l’incendio improvviso nell’abitazione del Wisconsin. Jourdan Feasby, madre del Wisconsin, sta vivendo un lutto indicibile dopo la morte dei suoi tre figli nell’incendio che ha devastato l’appartamento del padre la sera del Ringraziamento. La donna, ancora incapace di elaborare ciò che è accaduto, ha raccontato a diverse emittenti statunitensi il momento in cui ha ricevuto la telefonata che le ha cambiato la vita. Ha spiegato di aver trascorso la mattina con i suoi bambini, Rylee, 10 anni, Connor, 9, e la piccola Alena, 7, prima che raggiungessero il padre, con cui divideva la custodia. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Tre fratellini morti nell’incendio del Ringraziamento: ‘Pensavamo ai regali di Natale, ora solo bare’

