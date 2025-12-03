Tre ex diplomatici UE indagati per frode e corruzione rilasciati dopo gli interrogatori

Puntomagazine.it | 3 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Mogherini, Sannino e Zegretti indagati per frode e corruzione, ma rilasciati perché non a rischio di fuga. Dopo gli interrogatori condotti dalla polizia federale delle Fiandre occidentali, Federica Mogherini, Stefano Sannino e Cesare Zegretti, coinvolti nel presunto scandalo sui fondi destinati ai giovani diplomatici europei, sono stati rilasciati nella notte. La notizia è stata confermata dalla Procura europea (EPPO), che coordina le indagini. I tre risultano formalmente indagati per frode negli appalti e corruzione, conflitto di interessi e violazione del segreto professionale, ma sono stati rilasciati perché “non ritenuti a rischio di fuga”. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

tre ex diplomatici ue indagati per frode e corruzione rilasciati dopo gli interrogatori

© Puntomagazine.it - Tre ex diplomatici UE indagati per frode e corruzione, rilasciati dopo gli interrogatori

Argomenti simili trattati di recente

tre ex diplomatici ueEuropa sotto shock: indagine per frode su appalti UE con tre arresti. Perquisizioni tra Bruxelles e Bruges, coinvolta anche Federica Mogherini - Con Mogherini, 52 anni, sono stati arrestati Stefano Sannino, 65, diplomatico italiano ex segretario generale del (Seae) ed un manager del Collegio. Riporta panorama.it

La Procura Ue: rilasciati Mogherini, Sannino e Zegretti - Per gli inquirenti i tre italiani coinvolti nel presunto caso dei fondi per i giovani diplomatici «non sono a rischio fuga» ... Come scrive avvenire.it

tre ex diplomatici ueRilasciati Mogherini, Sannino e Zegretti, coinvolti nel presunto scandalo sui fondi per i giovani diplomatici Ue - Rilasciati perché “non ritenuti a rischio di fuga”, Federica Mogherini, Stefano Sannino e Cesare Zegretti restano al centro dell’inchiesta della procura europea sulla gestione dell’appalto per la Euro ... Segnala ilfoglio.it

tre ex diplomatici ueProcura Ue, rilasciati Mogherini, Sannino e Zegretti - E' stata rilasciata Federica Mogherini dopo gli interrogatori condotti dalla polizia federale delle Fiandre occidentali. Da tg.la7.it

tre ex diplomatici ueUe, bufera giudiziaria. Le accuse a Mogherini e agli altri due italiani rilasciati nella notte - La rettrice del Collegio d'Europa, ed ex Alta rappresentante dell'Ue per la Politica ... Scrive iltempo.it

tre ex diplomatici uePresunta frode ai danni dell'Ue: Mogherini, Sannino e Zegretti tornano in libertà dopo gli interrogatori - Dopo gli interrogatori della Procura europea, gli ex vertici diplomatici italiani coinvolti nell’inchiesta sui fondi per la formazione Ue vengono rilasciati, mentre continuano le verifiche su presunti ... Segnala notizie.it

Cerca Video su questo argomento: Tre Ex Diplomatici Ue