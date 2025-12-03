Tre ex diplomatici UE indagati per frode e corruzione rilasciati dopo gli interrogatori
Mogherini, Sannino e Zegretti indagati per frode e corruzione, ma rilasciati perché non a rischio di fuga. Dopo gli interrogatori condotti dalla polizia federale delle Fiandre occidentali, Federica Mogherini, Stefano Sannino e Cesare Zegretti, coinvolti nel presunto scandalo sui fondi destinati ai giovani diplomatici europei, sono stati rilasciati nella notte. La notizia è stata confermata dalla Procura europea (EPPO), che coordina le indagini. I tre risultano formalmente indagati per frode negli appalti e corruzione, conflitto di interessi e violazione del segreto professionale, ma sono stati rilasciati perché “non ritenuti a rischio di fuga”. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it
