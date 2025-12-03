Tre date uniche in Italia Firenze Rocks annuncia gli headliner | Lenny Kravitz Robbie Williams e The Cure

FIRENZE – L’attesa è finita. Il Firenze Rocks scopre le carte e annuncia un cast stellare per l’edizione 2026. La Visarno Arena si prepara a tre giorni di fuoco, dal 12 al 14 giugno. Sul palco saliranno tre icone assolute della musica mondiale: Lenny Kravitz, Robbie Williams e The Cure. Saranno le loro uniche date in Italia. Si parte col botto venerdì 12 giugno. Ad aprire le danze sarà Lenny Kravitz, per la prima volta in assoluto al festival fiorentino. L’artista newyorkese, vincitore di quattro Grammy, porterà la sua miscela unica di rock, soul e funk. Kravitz sta vivendo una vera “rinascita” creativa grazie al successo del nuovo album Blue Electric Light. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it