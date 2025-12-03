Travolto in monopattino da una bici elettrica | 15enne in gravi condizioni E l' altro giovane scappa via

Terribile incidente nella serata di ieri, martedì, in Piazza di Vagno a Corato (Bari). Un quindicenne è in gravi condizioni: era a bordo di un monopattino quando è stato.

travolto in monopattino da una bici elettrica 15enne in gravi condizioni e l altro giovane scappa via

© Quotidianodipuglia.it - Travolto in monopattino da una bici elettrica: 15enne in gravi condizioni. E l'altro giovane scappa via

