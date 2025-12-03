Travolto in monopattino da una bici elettrica | 15enne in gravi condizioni E l' altro giovane scappa via

Terribile incidente nella serata di ieri, martedì, in Piazza di Vagno a Corato (Bari). Un quindicenne è in gravi condizioni: era a bordo di un monopattino quando è stato. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it © Quotidianodipuglia.it - Travolto in monopattino da una bici elettrica: 15enne in gravi condizioni. E l'altro giovane scappa via

Contenuti che potrebbero interessarti

Lotta per la vita un uomo che viaggiava su un monopattino - facebook.com Vai su Facebook

Ragazzo di 15 anni travolto in monopattino: caccia al pirata della strada a Corato - Un 15enne è ricoverato in gravi condizioni dopo essere stato investito da una bici elettrica il cui conducente è scappato. Da trmtv.it

Ragazzo travolto in monopattino a Corato: ciclista fugge tra i vicoli - Un quindicenne è stato investito in piazza Di Vagno da una bici elettrica il cui conducente è fuggito. Segnala msn.com

Corato, schianto tra monopattino e bici elettrica in centro: grave 15enne. Caccia al giovane ciclista in fuga - Schianto ieri sera nel centro storico di Corato, in piazza Di Vagno. Segnala msn.com

Corato, 15enne su un monopattino si scontra con bici elettrica: è grave - Il ciclista è poi fuggito: in piazza Di Vagno sono intervenuti i carabinieri della stazione di Ruvo, che ora coordineranno le indagini per risalire all’identità del giovane in fuga ... Da lagazzettadelmezzogiorno.it

Bici elettrica, il casco smart che protegge dai traumi rotazionali - Alpha Wave, il casco bici smart con tecnologia RLS, LED integrati e audio. Come scrive rinnovabili.it