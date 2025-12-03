Santarcangelo e Cesena unite nel dolore per la morte di Rosalba Paola Beiletti. La donna di 68 anni era stata travolta da un’auto l’8 novembre a Santarcangelo mentre attraversava la Santarcangiolese, all’altezza della rotonda con via Giovanni Paolo II. L’incidente era avvenuto verso alle 17.30. Dopo oltre 3 settimane di lotta tra la vita e la morte all’ospedale ’Bufalini’ di Cesena Rosalba non ce l’ha fatta. Il decesso è avvenuto l’altro ieri. Dai primi accertamenti della polizia locale, la donna stava attraversando sulle strisce quando una Toyota Yaris con a bordo 2 persone l’aveva centrata in pieno. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Travolta da un’auto sulle strisce: muore dopo tre settimane di agonia