Travolse anziana Automobilista condannato

L’automobilista era stato abbagliato dalla luce del primo pomeriggio e dall’attraversamento in diagonale dell’anziana affiancata dal marito. Pur non procedendo a velocità sostenuta, l’ha colpita facendola sbalzare a terra. Un impatto, quello accaduto in via Vittorio Veneto davanti a piazza Europa, che costò la vita all’anziana spezzina Maria Ernesta Casavecchia di 84 anni travolta all’anti vigilia di Natale di un anno fa. Per quell’ incidente mortale ha patteggiato la pena a 6 mesi per il reato di omicidio stradale l’automobilista Matteo Mazzoli a bordo di un fuoristrada di grossa cilindrata con targa straniera del Lussemburgo. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Travolse anziana. Automobilista condannato

