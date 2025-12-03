Trasporti a Roma rimborsi per oltre 3 milioni agli abbonati annuali Metrebus

(Adnkronos) – In arrivo rimborsi per oltre 3 milioni agli abbonati annuali Metrebus. L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha chiuso con impegni il procedimento avviato lo scorso febbraio nei confronti di Atac S.p.A. per violazione dell’art. 20 del Codice del consumo. In avvio alla società era stato contestato di avere sistematicamente disatteso, tra . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

