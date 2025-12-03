Trasparenza negli appalti Fincantieri e sindacati sottoscrivono il protocollo

Fincantieri ha sottoscritto, con le segreterie nazionali Fim, Fiom e Uilm e l’esecutivo del coordinamento sindacale, un protocollo d’intesa sul modello produttivo e sul sistema degli appalti della filiera. Si tratta di un risultato di importanza strategica, a conclusione di un percorso avviato all’inizio del 2025, che consolida un impianto regolatorio avanzato, capace di affiancare lo sviluppo del modello produttivo del gruppo a un miglioramento concreto delle condizioni di lavoro in materia di legalità, sicurezza, protezione e inclusione sociale. Il protocollo valorizza le iniziative di Fincantieri volte a ridurre il mismatch occupazionale attraverso i programmi di recruiting e i processi di innovazione tecnologica. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Trasparenza negli appalti. Fincantieri e sindacati sottoscrivono il protocollo

News recenti che potrebbero piacerti

più sicurezza, più tutele, più trasparenza: Fincantieri e sindacati firmano un protocollo storico sugli appalti ? - facebook.com Vai su Facebook

Trasparenza negli appalti. Fincantieri e sindacati sottoscrivono il protocollo - Risultato importante per il miglioramento delle condizioni di lavoro e legalità "Un percorso condiviso e costruttivo per dare solidità al modello produttivo". Si legge su lanazione.it

Fincantieri firma il nuovo Protocollo sugli appalti: più sicurezza, legalità e tutele per i lavoratori - Fincantieri ha sottoscritto con le Segreterie Nazionali FIM, FIOM, UILM e l’Esecutivo del Coordinamento sindacale un Protocollo d’Intesa dedicato al Modello Produttivo e al Sistema degli Appalti della ... Da triestecafe.it

Fincantieri, sottoscritto protocollo appalti. Sindacati: “Più tutele per i dipendenti” - (Adnkronos) – E’ stato sottoscritto il protocollo ”per la gestione degli appalti” tra Fincantieri e sindacati. Si legge su msn.com

Fincantieri firma protocollo intesa con sindacati - Fincantieri ha sottoscritto, con le Segreterie Nazionali FIM, FIOM e UILM e l'Esecutivo del Coordinamento sindacale, un Protocollo d'Intesa sul Modello Produttivo e sul Sistema degli Appalti della Fil ... Riporta ansa.it

Fincantieri firma con i sindacati Protocollo d'Intesa su Modello Produttivo e Appalti della Filiera - Fincantieri ha sottoscritto, con le Segreterie Nazionali FIM, FIOM e UILM e l’Esecutivo del Coordinamento sindacale, un Protocollo d’Intesa ... Come scrive teleborsa.it

Protocollo Fincantieri-sindacati su modello produttivo e appalti - Sottoscritto con Fim, Fiom e Uilm un impianto di regole che sostengono lo sviluppo garantendo legalità, sicurezza, protezione, inclusione sociale ... Scrive rainews.it