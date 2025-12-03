Tramvia il mese di novembre si chiude col record di 4,6 milioni di viaggiatori

Lanazione.it | 3 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Firenze, 3 dicembre 2025 - Il mese di ottobre si è chiuso con oltre 4,6 milioni di viaggiatori mensili sulla tramvia di Firenze: come si legge in una nota di Palazzo Vecchio si tratta del nuovo record mensile, con un incremento di 200.000 persone rispetto a maggio, che deteneva in precedenza il primato. Rispetto ai mesi precedenti si registra un aumento sia per la T1 con 2,6 milioni di viaggiatori sia per la T2 che arriva a sfiorare quota 2 milioni. Nei primi dieci mesi del 2025 i passeggeri complessivi sono poco più di 36,5 milioni (21,8 sulla T1 e 14,7 sulla T2) a fronte dei 31,7 milioni del 2024 (20,7 della T1 e 11 della T2). 🔗 Leggi su Lanazione.it

tramvia il mese di novembre si chiude col record di 46 milioni di viaggiatori

© Lanazione.it - Tramvia, il mese di novembre si chiude col record di 4,6 milioni di viaggiatori

Contenuti che potrebbero interessarti

tramvia mese novembre chiudeTramvia, il mese di novembre si chiude col record di 4,6 milioni di viaggiatori - In tutto il 2024 i passeggeri erano stati 39 milioni e già allora ci fu un forte incremento. Come scrive lanazione.it

Cerca Video su questo argomento: Tramvia Mese Novembre Chiude