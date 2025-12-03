Tramvia il mese di novembre si chiude col record di 4,6 milioni di viaggiatori
Firenze, 3 dicembre 2025 - Il mese di ottobre si è chiuso con oltre 4,6 milioni di viaggiatori mensili sulla tramvia di Firenze: come si legge in una nota di Palazzo Vecchio si tratta del nuovo record mensile, con un incremento di 200.000 persone rispetto a maggio, che deteneva in precedenza il primato. Rispetto ai mesi precedenti si registra un aumento sia per la T1 con 2,6 milioni di viaggiatori sia per la T2 che arriva a sfiorare quota 2 milioni. Nei primi dieci mesi del 2025 i passeggeri complessivi sono poco più di 36,5 milioni (21,8 sulla T1 e 14,7 sulla T2) a fronte dei 31,7 milioni del 2024 (20,7 della T1 e 11 della T2). 🔗 Leggi su Lanazione.it
