Traitors Italia scopri i veri traditori e i nostri bias nascosti

analisi dei meccanismi dei bias cognitivi in “The Traitors Italia”. nel mondo dello spettacolo, programmi come The Traitors Italia rappresentano un esempio lampante di come i bias cognitivi influenzino le decisioni e i comportamenti umani. La serie, trasmessa su Prime Video e condotta da Alessia Marcuzzi, mette in scena dinamiche sociali complesse che evidenziano le scorciatoie mentali di cui sono vittime anche le persone più attente. Con una durata di sei episodi di circa un’ora ciascuno, il format coinvolge personaggi di varia estrazione, che diventano perfetti esempi di come il nostro cervello interpreti erroneamente le informazioni. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Traitors Italia scopri i veri traditori e i nostri bias nascosti

