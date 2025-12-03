Tragico volo dal terrazzo La Procura chiede 15 anni per l’omicidio di Angelina

Quindici anni di carcere. Questo la pena che la Procura di Roma ha chiesto per Dorin Nemtelea, 42enne moldavo accusato della morte di Angelina Soares De Souza, 46enne brasiliana da anni residente a Colli del Tronto dove ha convissuto con un sambenedettese. Nel procedimento sono parte civile le figlie e le sorelle della vittima, assistiti dall’avvocato Umberto Gramenzi (foto). Si è costituita anche l’associazione ’Insieme a Marianna’ di Roma. La donna di origini brasiliane è morta sul colpo a seguito del tragico volo dal terrazzo di un palazzo e l’impatto a terra. Del suo omicidio avvenuto il 4 aprile 2024 a Ostia si è autoaccusato Dorin Nemtelea, 41enne moldavo col quale aveva una relazione, che però all’epoca non ha saputo fornire i particolari dell’accaduto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

