Tragedia per l’ex ballerina di Amici Susy Fuccillo | morto il marito Salvo Raciti
Tragedia a Catania nella notte tra l’1 e il 2 dicembre: Salvo Raciti, 41 anni, è morto improvvisamente nella propria città, colpendo amici, parenti e conoscenti. Chi era. Raciti era il marito di Susy Fuccillo, ballerina celebre per la partecipazione ad Amici nel 2007, e insieme avevano formato una famiglia solida con tre figlie, l’ultima nata nel 2024. L’imprenditore era anche proprietario dello stabilimento balneare catanese Le Capannine, un luogo conosciuto nella città etnea. La famiglia e la vita di Raciti. Secondo quanto riportato da quilink.it, Raciti è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Garibaldi da alcuni amici dopo aver accusato perdite di sangue evidenti. 🔗 Leggi su Tivvusia.com
