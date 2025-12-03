Tragedia in un asilo nido comunale a Parma bimbo di 1 anno e mezzo muore dopo arresto cardiocircolatorio

Orizzontescuola.it | 3 dic 2025

Un bambino di circa un anno è deceduto nel primo pomeriggio in un asilo comunale a Parma, dopo un probabile arresto cardiocircolatorio durante il riposo; i primi tentativi di rianimazione e il trasporto in ospedale non hanno avuto esito favorevole, e la Procura ha avviato accertamenti sulle cause del decesso.  L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

