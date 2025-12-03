Tragedia in Francia tre ragazzi finiscono con l' auto in una piscina ghiacciata e muoiono annegati

Un’auto con tre giovanissimi - alla guida c'era un quattordicenne - ha sbandato in una curva ed è finita nella piscina di una villa. I tre ragazzi sono morti. Nel veicolo sono state trovate compresse di protossido d’azoto, che il giovanissimo conducente avrebbe consumato. Il fatto è accaduto ad Alès, nel Gard (sud della Francia). Il proprietario della villa ha chiamato i soccorsi dopo essersi. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Tragedia in Francia, tre ragazzi finiscono con l'auto in una piscina ghiacciata e muoiono annegati

