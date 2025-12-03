Tragedia all’asilo muore bimbo di un anno | indagini in corso

Una stanza addormentata, il respiro regolare dei piccoli, le luci basse che proteggono sogni leggeri. Poi, un allarme sordo, il battito che si ferma e la corsa disperata: in pochi attimi, la normalità si spezza lasciando dietro di sé solo domande e un silenzio che pesa come un macigno. Nel quartiere San Leonardo di Parma, dove la vita scorre scandita dai riti quotidiani tra scuola, lavoro e giochi nel cortile, nessuno avrebbe immaginato che un giorno d’estate si sarebbe trasformato in una ferita collettiva. Un bambino di appena un anno, affidato alle cure attente dell’asilo nido, ha improvvisamente interrotto il suo riposo pomeridiano: un malore improvviso, un arresto cardiocircolatorio che non ha lasciato scampo. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it