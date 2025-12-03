Tragedia a Parma | bambino di un anno muore in asilo nido durante il riposo pomeridiano

La tragedia nel quartiere San Leonardo. Un terribile evento ha scosso Parma questo pomeriggio, 3 dicembre: un bambino di circa un anno è morto nell ’ asilo nido Brucoverde, situato nel quartiere San Leonardo. Secondo quanto ricostruito dalle autorità, il piccolo sarebbe stato colto da un arresto cardiocircolatorio durante il riposo pomeridiano. I primi tentativi di rianimazione sul posto non hanno avuto successo, e il bambino è stato trasportato d’urgenza all’Ospedale Maggiore, dove i medici hanno potuto constatare solo il decesso. Immediato l’intervento delle forze dell’ordine, con tre volanti della polizia presenti sul luogo, mentre il personale del nido e le famiglie dei bambini presenti assistevano attonite alla scena. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

