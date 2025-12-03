Tragedia a Catania | morto a 41 anni Salvo Raciti marito di Susy Fuccillo di Amici

Un grave lutto ha colpito la città di Catania nella notte tra il 1 e il 2 dicembre: Salvatore “Salvo” Raciti, 41 anni, è deceduto improvvisamente a causa di un malore mentre si trovava nel giardino della propria abitazione alla Plaia, nella zona sul mare della città siciliana. Raciti era noto come imprenditore e uno dei titolari dello stabilimento balneare Le Capannine, a gestione familiare, fondato dal padre Carmelo Raciti. Secondo le prime ricostruzioni, Salvo si trovava in compagnia di amici mentre stava preparando decorazioni natalizie per la sua casa. Improvvisamente ha accusato un malore, che avrebbe comportato vistose perdite di sangue. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Tragedia a Catania: morto a 41 anni Salvo Raciti, marito di Susy Fuccillo di Amici

