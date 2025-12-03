Luceverde Roma vai trovati intenso il traffico sul Raccordo Anulare rallentamenti e code a tratti in carreggiata interna tra Tiburtina e svincolo A24 è più avanti tra Anagnina e ponti stessa situazione in carreggiata esterna tra la Roma Fiumicino e la A24 roma-teramo file poi sulla tangenziale est direzione Stadio Olimpico da via dei Monti Tiburtini alla Salaria è da Corso di Francia la Salaria verso San Giovanni chiusura notturna per lavori della sopraelevata della tangenziale est dalle 23 di questa sera fino alle 6 di domattina tra via del Pigneto il Passamonti con obbligo di uscita via del Pigneto per il traffico proveniente da viale Castrense attenzione questa chiusura si ripeterà tutte le notti fino al 6 dicembre dalle 22 alle 6 chi si trova sulla A1 e proviene da Napoli troverà chiuso l'ingresso sulla diramazione Roma nord verso Roma contestualmente sulla diramazione Roma nord chiuso per chi proviene da Roma il ramo di sulla A1 verso Firenze sempre sulla diramazione di Roma nord dalle 21 alle 5 chiusura tra il raccordo e Settebagni verso la A1 ma per i dettagli di queste ed altre notizie potete consultare il sito roma. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Traffico Roma del 03-12-2025 ore 20:30