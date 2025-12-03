Traffico Roma del 03-12-2025 ore 18 | 30
Luceverde Roma trovati traffico sostenuto lungo l'intero percorso del raccordo anulare in particolare incolonnamenti in carreggiata interna tra Cassia bis Veientana e Salaria e poi seguendo dalla Casilina la Roma Fiumicino stessa situazione in carreggiata esterna tra la Roma Fiumicino e lo svincolo per La A24 roma-teramo abbiamo qualcosa e su tutte le principali strade consolari in uscita dalla capitale file sulla tangenziale est direzione Stadio Olimpico da via dei Monti Tiburtini alla Salaria e poi da Corso di Francia la Salaria verso San Giovanni traffico in coda su un intero percorso Urbano della A24 Roma Teramo Verso il raccordo anulare traffico intenso con code anche sulla via Pontina tra Pomezia e Aprilia verso Latina maggiori informazioni su queste ed altre notizie sul sito roma. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
