Traffico Roma del 03-12-2025 ore 16 | 30
Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità incidente conforti.it nelle due direzioni su via Cassia altezza via di Grottarossa incidente con disagi al traffico anche in Viale Ippocrate nei pressi di via morichini code per incidente poi su Viale Manzoni incrocio con via Emanuele Filiberto lavori fino al 14 dicembre in via di Casalotti con riduzione di carreggiata è senso unico alternato tra via di Pantan Monastero via della Cellulosa via della Cellulosa tra via di Casalotti e via prasco ripercussioni e attese al traffico di zona chiusura notturna per lavori della sopraelevata della tangenziale est dalle 23 di stasera fino alle 6 di domattina tra via del Pigneto e Largo Passamonti con obbligo di uscita a via del Pigneto per il traffico proveniente da viale Castrense attenzione a questa chiusura si tutte le notti fino al 6 dicembre https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
