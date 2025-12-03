Traffico Roma del 03-12-2025 ore 14 | 30
Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità da questa mattina e fino al 14 dicembre lavori in corso in via di Casalotti con riduzione di carreggiata è senso unico alternato tra via di Pantan Monastero e via della Cellulosa è in via della Cellulosa tra via di casa e via prasco ripercussioni e attese al traffico di zona dalle 14 alle 16 di questo pomeriggio è prevista una manifestazione in piazza dei Santi Apostoli possibili disagi alza di zona nel quartiere Monteverde chiusa via Federico Ozanam tra Piazza San Giovanni di Dio e via Fabiola per una voragine chiusura notturna per lavori della sopraelevata della tangenziale est dalle di questa sera fino alle 6 di domani mattina tra via del Pigneto e Largo Passamonti con obbligo di uscita a via del Pigneto per il traffico proveniente da viale Castrense attenzione questa chiusura si ripeterà tutte di fino al 6 dicembre https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
Scopri altri approfondimenti
Traffico e antichità #Roma notte Vai su X
INRIX 2025: AUMENTANO LE ORE PERSE NEL TRAFFICO DI ROMA La Capitale è la diciassettesima città più trafficata al mondo. I dettagli https://www.odisseaquotidiana.com/2025/12/inrix-global-scorecard-2025.html - facebook.com Vai su Facebook
Traffico Lazio del 03-12-2025 ore 09:30 - Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità fino a venerdì 5 dicembre lavori di potatura in viale di Castel ... Lo riporta romadailynews.it
Cantieri e traffico in autostrada, ecco come funzioneranno i rimborsi per i ritardi. Via nel 2026 - Ufficiali le norme di garanzia in favore di chi viaggia decise dall’Autorità dei Trasporti. repubblica.it scrive
Autostrade, dal 2026 arrivano i rimborsi per chi resta bloccato - Con l'anno prossimo entra in vigore un sistema nazionale che permette agli automobilisti di ottenere rimborsi sul pedaggio in caso di ritardi rilevanti. Scrive altoadige.it
Trasporti: ok Art a delibera, entro 2026 rimborsi per disagi in autostrada - Il Consiglio dell'Autorita' di regolazione dei trasporti (Art) ha approvato la delibera che introduce il ... Secondo ilsole24ore.com
Traffico Roma del 02-12-2025 ore 19:30 - Luceverde Roma traffico del raccordo anulare in particolare code a tratti in carreggiata interna tra la Cassia Veientana e la Salaria e poi tra la ... Come scrive romadailynews.it