Traffico Roma del 03-12-2025 ore 14 | 30

Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità da questa mattina e fino al 14 dicembre lavori in corso in via di Casalotti con riduzione di carreggiata è senso unico alternato tra via di Pantan Monastero e via della Cellulosa è in via della Cellulosa tra via di casa e via prasco ripercussioni e attese al traffico di zona dalle 14 alle 16 di questo pomeriggio è prevista una manifestazione in piazza dei Santi Apostoli possibili disagi alza di zona nel quartiere Monteverde chiusa via Federico Ozanam tra Piazza San Giovanni di Dio e via Fabiola per una voragine chiusura notturna per lavori della sopraelevata della tangenziale est dalle di questa sera fino alle 6 di domani mattina tra via del Pigneto e Largo Passamonti con obbligo di uscita a via del Pigneto per il traffico proveniente da viale Castrense attenzione questa chiusura si ripeterà tutte di fino al 6 dicembre https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

