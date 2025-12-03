Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità sul Raccordo Anulare traffico in coda al km 43 all'altezza dell'uscita Gregna di Sant'Andrea Ciampino per un incidente stradale sempre sul raccordo code dall' uscita Roma Firenze fino alla cassa bis in carreggiata esterna e dallo svincolo Casilina fino alla Roma Napoli code a tratti in carreggiata interna da Tor Bella Monaca fino allo svincolo a pedalò svincolo Settebagni alla centrale del latte code sulla roma-fiumicino dallo Sheraton hotel a la Colombo traffico intenso in via Ostiense fino a via Isacco Newton in direzione esterna e rallentamenti sulla A24 da raccordo la tangenziale sempre sulla tangenziale est traffico tra la Nomentana a via dei Campi Sportivi infine al momento nella via Giovanni XXIII è spenta l'illuminazione in direzione Pineta Sacchetti la polizia locale consiglia di procedere con prudenza https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Traffico Roma del 03-12-2025 ore 11:30