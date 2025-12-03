Traffico Roma del 03-12-2025 ore 07 | 30

Luceverde Roma Buongiorno Data l'ora ci sono naturalmente code sul Raccordo Anulare in carreggiata interna dalla Casilina all'appia rallentamenti a tratti lungo la carreggiata esterna dalla Prenestina Tiburtina dalla Flaminia la Cassia bis e dalla Roma Fiumicino alla Pontina incolonnamenti sull'intero tratto Urbano della A24 verso la tangenziale est sulla stessa tangenziale est code da via dei Monti Tiburtini a via dei Campi Sportivi in direzione dello Stadio Olimpico traffico poi sostenuto in ulteriore aumento su tutte le principali strade consolari che conducono verso il centro in particolare abbiamo code sulla strada via di Casal Lumbroso a via Aurelia Antica stessa situazione sulla Cassia con le code registrate dalla Giustiniana Tomba di Nerone incolonnamenti anche sulla Flaminia e la Salaria rispettivamente da Labaro a via due punti e da Villa Spada alla tangenziale est altri CUD e infine sulla Cristoforo Colombo da Acilia via di Malafede è lungo la Pontina dal raccordo all'Eur per i dettagli di queste altre potete come sempre consultare il sito roma. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Traffico Roma del 03-12-2025 ore 07:30

