Traffico Lazio del 03-12-2025 ore 17 | 30

luce verde Lazio trovati traffico intenso con code sulla via Pontina tra Pomezia e Aprilia verso Latina code anche in direzione di Roma da Spinaceto a raccordo anulare traffico sono venuto poi lungo l'intero percorso del raccordo anulare in particolare Code in carreggiata interna tra Cassia bis Veientana e Salaria e poi proseguendo tra Nomentana e Prenestina stessa situazione carreggiata esterna tra la Roma Fiumicino e la A24 roma-teramo traffico in coda poi sull'intero percorso Urbano della A24 roma-teramo Verso il raccordo anulare dalle 22 alle 6 chi si trova sulla A1 e proviene da Napoli troverà chiuso l'ingresso sulla diramazione Roma nord verso Roma per lavori contestualmente sulla diramazione Roma nord è chiuso per chi proviene da Roma il ramo di immissione sulla A1 verso Firenze sempre sulla diramazione di Roma nord dalle 21 alle 5 chiusura tra il raccordo è Settebagni verso la A1 è tutto Grazie per l'attenzione un servizio alcune dell'ACI in collaborazione con Roma Capitale https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
