Traffico Lazio del 03-12-2025 ore 09 | 30

fino a venerdì 5 dicembre lavori di potatura in viale di Castel Porziano pertanto dalle 9 alle 16 è prevista la chiusura del tratto compreso tra via Alessandro Stradella e via Predoi lavori di potatura anche in via della Stazione di San Pietro di segmento di carreggiata solo intero tratto il termine dei lavori è previsto per il prossimo 20 dicembre fino al prossimo 5 dicembre invece per lavori sulla linea a della metropolitana solo Anagnina i treni fermano la corsa a Subaugusta attivata una linea bus sostitutiva che ferma anche a Cinecittà

