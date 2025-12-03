Traffico Lazio del 03-12-2025 ore 09 | 30
Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità fino a venerdì 5 dicembre lavori di potatura in viale di Castel Porziano pertanto dalle 9 alle 16 è prevista la chiusura del tratto compreso tra via Alessandro Stradella e via Predoi lavori di potatura anche in via della Stazione di San Pietro di segmento di carreggiata solo intero tratto il termine dei lavori è previsto per il prossimo 20 dicembre fino al prossimo 5 dicembre invece per lavori sulla linea a della metropolitana solo Anagnina i treni fermano la corsa a Subaugusta attivata una linea bus sostitutiva che ferma anche a Cinecittà https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
