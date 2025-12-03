Tra paesaggi mozzafiato, architettura in pietra e tradizioni vive, offre un viaggio autentico nel Ticino più segreto Immerso nel cuore delle Alpi svizzere, il borgo medievale rappresenta una delle gemme meno conosciute ma affascinanti del Cantone Ticino. Un borgo sulle Alpi svizzere – (l’opinionista.it) Situato nella selvaggia Val Bavona, questo piccolo villaggio in pietra conserva intatto il fascino di epoche passate, offrendo ai visitatori un’esperienza unica tra natura incontaminata e architettura storica. Sonlerto e la Val Bavona: un connubio tra natura e storia. Il villaggio di Sonlerto si trova in una delle valli più suggestive del Ticino, la Val Bavona, celebre per le sue formazioni rocciose imponenti e per i paesaggi naturali preservati. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - Tra le Alpi svizzere, c’è il borgo medievale che ti conquisterà al primo sguardo