Tra diritti riconosciuti e barriere ancora irrisolte la dura analisi di Andidero
"Oggi, mercoledì 3 dicembre 2025, ricorre la Giornata internazionale delle persone con disabilità- dichiara Pasquale Andidero- indetta dalle Nazioni Unite dal 1981; non basta sicuramente una giornata dedicata, l'attenzione a questo tema deve permeare la società tutto l'anno; la giornata nasce.
#3Dicembre #Giornata internazionale delle persone con #disabilità. Tra le iniziative per promuovere i diritti riconosciuti, ma troppo spesso disattesi, quella dell’associazione Duchenne @Parent_Project per la rimozione delle barriere architettoniche. @MariaCr Vai su X
