Tra diritti riconosciuti e barriere ancora irrisolte la dura analisi di Andidero

3 dic 2025

“Oggi, mercoledì 3 dicembre 2025, ricorre la Giornata internazionale delle persone con disabilità- dichiara Pasquale Andidero- indetta dalle Nazioni Unite dal 1981; non basta sicuramente una giornata dedicata, l’attenzione a questo tema deve permeare la società tutto l’anno; la giornata nasce. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

