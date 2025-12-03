Tra ambigui e filoputinisti l’Italia perde credibilità sull’Ucraina Parla Sensi
A forza di ambiguità, si rischia grosso. Nel momento forse più complesso dall’inizio dell’invasione russa, l’Ucraina continua a chiedere sostegno all’Occidente mentre l’Europa fatica a trovare una linea comune. In Italia, secondo il deputato dem Filippo Sensi, l’azione del governo Meloni appare incerta, contraddittoria, prigioniera delle tensioni interne alla maggioranza. La gestione degli aiuti militari, l’ambiguità verso Washington e Bruxelles e l’assenza di un ruolo italiano nel percorso diplomatico espongono Roma a una progressiva marginalizzazione. Nel frattempo Volodymyr Zelenskyy gira le capitali europee in cerca di certezze, evitando però l’Italia. 🔗 Leggi su Formiche.net