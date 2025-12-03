Tra alberi di Natale e l’arrivo della Befana ecco le mostre in corso in Italia

In giro per l'Italia, dalla Campania alla Sicilia, dal Lazio alla Sardegna, le mostre di arte da visitare tra dicembre e gennaio. Cinque mostre, dedicate ad alcuni dei maggiori artisti degli ultimi due secoli, dall'Impressionismo ai giorni d'oggi, dalla Sicilia alla Sardegna passando per Campania e Lazio, caratterizzeranno l'offerta delle rassegne d'arte durante la fine .

