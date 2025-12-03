Totò Cuffaro l’ex presidente della Sicilia agli arresti domiciliari per corruzione
L’ex governatore della Sicilia Totò Cuffaro è stato arrestato e messo ai domiciliari. Il politico di Raffadali (Agrigento) è accusato corruzione nell’ambito dell’indagine della procura di Palermo sugli appalti in Regione. I carabinieri del Ros hanno eseguito questa mattina l’ordinanza del gip. Nessuna misura invece per altri due indagati eccellenti, il deputato nazionale Saverio Romano e il deputato regionale della Democrazia cristiana Carmelo Pace. Altri 16 indagati. Inoltre ci sono altri 16 indagati: Vito Raso (lo storico segretario di Cuffaro), Carmelo Pace (deputato regionale della Dc), Roberto Colletti (ex manager di Villa Sofia), Antonio Abbonato, Ferdinando Aiello, Paolo Bordonaro, Alessandro Mario Caltagirone, Marco Dammone, Giuseppa Di Mauro, Vito Fazzino, Antonio Iacono, Mauro Marchese, Sergio Mazzola, Paolo Emilio Russo, Giovani Tomasino e Alessandro Vetro. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Scopri altri approfondimenti
CORRUZIONE, A PALERMO: DOMICILIARI PER SALVATORE CUFFARO — RESPINTA LA RICHIESTA DI ARRESTO PER SAVERIO ROMANO Il gip di Palermo ha disposto gli arresti domiciliari per l’ex presidente della Regione Siciliana Salvatore Cuffaro, - facebook.com Vai su Facebook
Sicilia, inchiesta su presunti appalti truccati: coinvolto l'ex presidente Cuffaro #SIcilia #cuffaro #4novembre Vai su X
Totò Cuffaro, l’ex presidente della Regione Sicilia indagato per corruzione: chiesti i domiciliari - Stamattina sono scattate le perquisizioni da parte del Ros a carico di 18 indagati nell'inchiesta per associazione ... quotidiano.net scrive
Appalti sanità truccati, fra i 18 indagati l'ex Presidente Cuffaro - tra le quali l'ex presidente della Regione siciliana Salvatore Cuffaro e il parlamentare di Noi Moderati Saverio Romano - Da rainews.it
Inchiesta per corruzione, a Totò Cuffaro sequestrati 80mila euro in contanti - Palermo, 11 novembre 2025 – I carabinieri del Ros hanno sequestrato circa 80mila euro in contanti all'ex presidente della Regione Salvatore Cuffaro, indagato, insieme ad altre 17 persone tra cui l'ex ... Da quotidiano.net
Sequestrati 80mila euro a Totò Cuffaro: l’inchiesta su appalti pilotati e corruzione si allarga - I carabinieri del Ros hanno sequestrato 80mila euro in contanti all’ex presidente siciliano, indagato con altre 17 persone per corruzione, associazione a delinquere e turbativa d’asta. Riporta fanpage.it
Cuffaro non risponderà a gip, farà dichiarazioni spontanee - L'ex governatore siciliano Salvatore Cuffaro si avvarrà della facoltà di non rispondere davanti al gip di Palermo e chiederà di fare soltanto dichiarazioni spontanee. Secondo ansa.it
Inchiesta Cuffaro, nelle carte anche il Ponte sullo Stretto - Spunta anche il Ponte sullo Stretto nell'inchiesta sull'ex presidente della Regione siciliana Salvatore Cuffaro. Da ansa.it