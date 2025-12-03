Totò Cuffaro ai domiciliari l’ex governatore della Sicilia accusato di appalti e concorsi truccati | le tracce ricevute in anticipo e gli aumenti per gli amici

Sono stati disposti gli arresti domiciliari – ma senza braccialetto elettronico – per Antonio “Totò” Cuffaro, l’ex presidente della Regione Sicilia indagato per turbativa d’asta, associazione a delinquere e traffico di influenze. Per il gip, infatti, non sussisterebbe il reato di corruzione. Respinta invece la richiesta cautelare per Saverio Romano, parlamentare di Noi Moderati che, insieme ad altre 16 persone, compare tra gli indiziati di reato su cui la procura di Palermo si starebbe concentrando. Secondo gli inquirenti, i sospettati avrebbero creato una sorta di comitato d’affari, a capo del quale c’era proprio Cuffaro, che avrebbe deciso a tavolino gli appalti, le nomine ai vertici della sanità e avrebbe truccato concorsi pubblici. 🔗 Leggi su Open.online

