TotaLife concerto solidale per portare acqua potabile in Kenya
Musica, solidarietà e impegno concreto si incontrano sabato 13 dicembre 2025, alle 20:00, all’Auditorium del Conservatorio “Domenico Cimarosa” di Avellino per il concerto benefico “Acqua azzurra, acqua chiara”, promosso da TotaLife.Sul palco si esibiranno gli Effetti Collaterali con un tributo. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
