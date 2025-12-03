Toscana strade | Via tra pochi mesi Pedaggio per i tir

di Gabriele Masiero Toscana strade spa, la società regionale per la manutenzione e l’ammodernamento della Fi-Pi-Li nascerà nei prossimi mesi. L’annuncio arriva direttamente dal presidente Eugenio Giani, a margine della presentazione dello studio della Scuola Superiore Sant’Anna e della Camera di commercio della Toscana nord ovest: "Porterò la delibera in consiglio prima della fine dell’anno e poi si aprirà il dibattito - assicura il governatore - e i pilastri di questo provvedimento sono tre: soldi della Regione (abbiamo già stanziato in bilancio 10 milioni di euro per l’allargamento del tratto Scandicci-Lastra a Signa), finanziamenti statali perché è una strada regionale di interesse nazionale e anche l’ipotesi di introduzione di un pedaggio per i Tir". 🔗 Leggi su Lanazione.it

