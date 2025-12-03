Firenze, 2 dicembre 2025 – La nuova edizione di Eduscopio 2025 ridisegna la geografia della qualità scolastica in Toscana, tra conferme e nuovi equilibri. A Firenze, il Galileo si conferma per il secondo anno consecutivo il liceo classico più solido nella preparazione accademica: guida la classifica davanti al Michelangiolo e alla Santissima Annunziata. A certificarlo è l’edizione 2025 della piattaforma Eduscopio.it della Fondazione Agnelli, che anche quest’anno offre una fotografia dettagliata delle scuole secondarie di secondo grado, valutandone la capacità di orientare con successo verso l’Università o il mondo del lavoro. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Toscana, le scuole superiori d’eccellenza: università o lavoro, chi prepara meglio per le due scelte