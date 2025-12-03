Toscana le scuole superiori d’eccellenza | università o lavoro chi prepara meglio per le due scelte
Firenze, 2 dicembre 2025 – La nuova edizione di Eduscopio 2025 ridisegna la geografia della qualità scolastica in Toscana, tra conferme e nuovi equilibri. A Firenze, il Galileo si conferma per il secondo anno consecutivo il liceo classico più solido nella preparazione accademica: guida la classifica davanti al Michelangiolo e alla Santissima Annunziata. A certificarlo è l’edizione 2025 della piattaforma Eduscopio.it della Fondazione Agnelli, che anche quest’anno offre una fotografia dettagliata delle scuole secondarie di secondo grado, valutandone la capacità di orientare con successo verso l’Università o il mondo del lavoro. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Approfondisci con queste news
Delibera di giunta della Regione Toscana che recepisce gli accorpamenti delle scuole ma li sospende per gravi motivi - facebook.com Vai su Facebook
Sospesi gli accorpamenti delle scuole in Toscana. La Regione: “Tagli assolutamente ingiusti” Vai su X
Sospesi gli accorpamenti delle scuole in Toscana. La Regione: “Tagli assolutamente ingiusti” - La decisione, spiega l’assessora all’istruzione Nardini: “In attesa delle sentenze che arriveranno dai ricorsi che abbiamo nuovamente presentato” ... lanazione.it scrive
In Toscana cresce il '4+2', Pellecchia: “Triplicate le scuole che hanno aderito alla sperimentazione” - Firenze, 21 gennaio 2025 – Il modello scolastico quadriennale "4+2" sta prendendo piede in Toscana, ma non a Firenze. Secondo lanazione.it
Scuola, ricorso straordinario Toscana a presidente Repubblica - La Regione Toscana ha deciso di presentare un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica contro il piano di dimensionamento scolastico previsto dal Governo. Segnala ansa.it
Scuole chiuse oggi 23 ottobre per maltempo, dalla Toscana alla Liguria: l'elenco delle città - Non si andrà in classe a: Carrara e a Massa e in altri paesi della provincia, in alcuni comuni dell'isola d'Elba (Livorno), in provincia di Lucca a Camaiore, Massarosa, Seravezza, Stazzema. Da corriereadriatico.it