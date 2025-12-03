Torna Top 500 Bologna l’analisi di bilanci e strategie delle migliori aziende

Ilrestodelcarlino.it | 3 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Bologna, 3 dicembre 2025 – Torna Top 500 Bologna: l’analisi dei bilanci delle principali aziende della provincia. PwC Italia e il Dipartimento di Scienze aziendali dell’Università di Bologna, con il supporto de il Resto del Carlino, Confindustria Emilia Area Centro, l’Ordine e la Fondazione dei Dottori commercialisti e degli esperti contabili di Bologna, organizzano infatti per domani, giovedì 4 dicembre, alle 15.30, al DumBo  di Bologna, l’evento Top 500 Bologna, l’appuntamento annuale che fornisce una panoramica delle realtà imprenditoriali bolognesi, con una visione prospettica sugli andamenti economici e sulle prossime sfide. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

torna top 500 bologna l8217analisi di bilanci e strategie delle migliori aziende

© Ilrestodelcarlino.it - Torna Top 500 Bologna, l’analisi di bilanci e strategie delle migliori aziende

Contenuti che potrebbero interessarti

torna top 500 bolognaTorna Top 500 Bologna, l’analisi di bilanci e strategie delle migliori aziende - La ricerca sarà presentata giovedì 4 dicembre, al DumBo, e allegata gratuitamente venerdì 5 dicembre al Carlino in edicola. Da msn.com

Cerca Video su questo argomento: Torna Top 500 Bologna