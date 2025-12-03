Torna la pioggia | giovedì sotto l’acqua per isole e litorale meridionale
Torna il maltempo sulla Toscana. Le condizioni meteorologiche sono in peggioramento, con piogge attese in particolare sull’ Arcipelago e sulla costa centro-meridionale. Già dalla giornata odierna (3 dicembre) si potranno verificare i primi rovesci sulle isole. Tuttavia, i fenomeni sono destinati a intensificarsi nelle prossime ore. Di conseguenza, la Sala operativa della protezione civile regionale ha diramato un bollettino di criticità. È stato attivato il codice giallo per l’intera giornata di domani. Sotto osservazione c’è il rischio idrogeologico e idraulico del reticolo minore. Non si escludono inoltre forti temporali. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it
