Si rinnova l’ormai tradizionale appuntamento con “ Insieme per il bene – Camaiora&Friends “, l’iniziativa di solidarietà giunta quest’anno alla sua quarta edizione, promossa dal Gruppo The Skill, che si terrà nella sua veste natalizia stasera a Roma presso il ristorante «Molto». La raccolta di beneficenza della serata voluta da Andrea Camaiora (Ceo di The Skill) e dal generale dei Carabinieri, Giuseppe Petrella, sarà destinata agli orfani dell’Arma dei Carabinieri. La festa è organizzata in collaborazione con l’Opera nazionale orfani dei Carabinieri (Onaomac) guidata dai generali Ugo Zottin e Salvatore Musso. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Torna “Insieme per il Bene”: la raccolta di beneficenza per gli orfani dell’Arma dei Carabinieri