Torna il villaggio di Natale alla Fiera | pista di pattinaggio sul ghiaccio e mercatino gastronomico
Lucine che scintillano, elfi indaffarati, peluche animatronici giganti, pista di pattinaggio e musiche natalizie che riempiono l’aria: la magia del Natale torna a Palermo più grande che mai. La Fiera del Mediterraneo si trasforma ancora una volta in un luogo da fiaba con il Palermo Christmas. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
