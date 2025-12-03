Torna il villaggio di Natale alla Fiera | pista di pattinaggio sul ghiaccio e mercatino gastronomico

Palermotoday.it | 3 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Lucine che scintillano, elfi indaffarati, peluche animatronici giganti, pista di pattinaggio e musiche natalizie che riempiono l’aria: la magia del Natale torna a Palermo più grande che mai. La Fiera del Mediterraneo si trasforma ancora una volta in un luogo da fiaba con il Palermo Christmas. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

