Torna il Panettone fatto per bene di Emergency per garantire cure gratuite alle vittime di guerra

Cesenatoday.it | 3 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Come ogni tradizione che si rispetti, anche quest’anno, dal 4 all’8 dicembre, torna nelle piazze italiane il “Panettone fatto per bene” di Emergency, l’iniziativa solidale che sostiene il lavoro dell’organizzazione nelle aree colpite dalla guerra. Per tutto il lungo weekend dell’Immacolata, oltre. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

torna panettone fatto beneA Novara torna il “Panettone Fatto per Bene”: un dolce per sostenere la pace e la solidarietà - Anche quest’anno a Novara, come in tante altre città italiane, torna il tradizionale appuntamento con il “Panettone Fatto per Bene” di Emergency. lavocedinovara.com scrive

Natale 2025: scegliere pace e solidarietà con il “Panettone fatto per Bene” di Emergency - Acquistare un panettone di Emergency significa fare un gesto concreto di solidarietà e garantire cure gratuite alle vittime di guerra e povertà nei Paesi in conflitto in cui Emergency opera attivament ... Segnala quibrescia.it

torna panettone fatto beneIl panettone solidale di Emergency nelle piazze di Ravenna dal 4 all’8 dicembre - EMERGENCY torna anche quest’anno nelle piazze italiane con il “Panettone Fatto per Bene”, l’iniziativa solidale che dal 4 all’8 dicembre permetterà di ... Si legge su ravennanotizie.it

Arriva in piazza il panettone di Emergency: ecco dove trovarlo - Come ogni tradizione che si rispetti anche quest’anno dal 5 all’8 dicembre torna nelle piazze di tutta Italia il “Panettone Fatto per Bene” di Emergency ... Scrive piacenzasera.it

torna panettone fatto beneEmergency, “A Natale scegli la pace col panettone fatto per bene” - Come ogni tradizione che si rispetti anche quest’anno dal 5 all’8 dicembre torna nelle piazze di tutta Italia il “Panettone Fatto per Bene” di Emergency ... Si legge su vignaclarablog.it

torna panettone fatto beneRegali solidali: aiutare le cure nei paesi in guerra col panettone di Emergency - Come ogni tradizione che si rispetti anche quest’anno dal 5 all’8 dicembre torna nelle piazze di tutta Italia il “Panettone Fatto per Bene” di Emergency per sostenere il lavoro dell’ong nei Paesi in g ... Segnala cn24tv.it

Cerca Video su questo argomento: Torna Panettone Fatto Bene