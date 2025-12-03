Torna il Panettone fatto per bene di Emergency per garantire cure gratuite alle vittime di guerra

Come ogni tradizione che si rispetti, anche quest’anno, dal 4 all’8 dicembre, torna nelle piazze italiane il “Panettone fatto per bene” di Emergency, l’iniziativa solidale che sostiene il lavoro dell’organizzazione nelle aree colpite dalla guerra. Per tutto il lungo weekend dell’Immacolata, oltre. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

