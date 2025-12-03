Torna il Capodanno in piazza a Forlì | è la prima volta dal 2019 Show nel nome di Cecchetto

Forlì, 3 dicembre 2025 – Musica, luci e balli in piazza Saffi per celebrare tutti insieme l’arrivo del 2026. Dopo qualche anno di pausa ritorna in grande stile la festa di Capodanno nel cuore pulsante della città, con un dj set a cura di Fabrizio Ferrari. A partire dalle 21, lo speaker e dj di Rtl 102.5 accompagnerà infatti cittadini e visitatori di tutte le età in una serata di allegria e spensieratezza, fino al conto alla rovescia di mezzanotte e anche oltre. L’evento, organizzato dal Comune di Forlì in collaborazione con ‘Ema 70 Eventi e Service’, è costato circa 50mila euro, in parte messi a disposizione da Cia-Conad. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

