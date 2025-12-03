Torino pena ridotta per Mario Roggero a 14 anni e 9 mesi nel 2021 uccise 2 ladri durante rapina in sua oreficeria lui | Legittima difesa

La Corte d'Appello riduce a 14 anni e 9 mesi (invece che 17 anni) la condanna al gioielliere Roggero: uccise due rapinatori in fuga e ne ferì un terzo, lui: "È legittima difesa, i giudici non hanno avuto coraggio" Il gioielliere di Grinzane Cavour (Cuneo) Mario Roggero ha visto la sua pena de.

Mentre la presidente della Corte d'assise d'appello di Torino legge la sentenza che lo condanna a 14 anni e 9 mesi, con una parziale riduzione della pena inflitta in primo grado, Mario Roggero è impassibile. Il gioielliere di Grinzane Cavour, in provincia di Cu

