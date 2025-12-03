Torino pena ridotta per Mario Roggero a 14 anni e 9 mesi nel 2021 uccise 2 ladri durante rapina in sua oreficeria lui | Legittima difesa

La Corte d’Appello riduce a 14 anni e 9 mesi (invece che 17 anni) la condanna al gioielliere Roggero: uccise due rapinatori in fuga e ne ferì un terzo, lui: "È legittima difesa, i giudici non hanno avuto coraggio" Il gioielliere di Grinzane Cavour (Cuneo) Mario Roggero ha visto la sua pena de. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

torino pena ridotta per mario roggero a 14 anni e 9 mesi nel 2021 uccise 2 ladri durante rapina in sua oreficeria lui legittima difesa

© Ilgiornaleditalia.it - Torino, pena ridotta per Mario Roggero a 14 anni e 9 mesi, nel 2021 uccise 2 ladri durante rapina in sua oreficeria, lui: "Legittima difesa"

