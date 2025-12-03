Tony Hadley torna in Italia nella primavera 2026 con il tour An Englishman in Italy | in scaletta anche i brani del nuovo album di inediti

Dopo 45 anni di carriera attraversati con eleganza, carisma e una voce diventata simbolo di più generazioni, Tony Hadley annuncia il ritorno dal vivo nel nostro Paese con “An Englishman in Italy”, il nuovo tour in partenza nella primavera 2026. Un appuntamento molto atteso, che si intreccia con un’altra novità importante: l’artista porterà sul palco anche i brani del nuovo album rock di inediti, in uscita proprio nella primavera 2026. Un progetto dal taglio energico e contemporaneo, che arriva dopo le atmosfere più sofisticate del recente “The Mood I’m In”. Una scaletta tra storia e nuova energia. 🔗 Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com © Spettacolo.periodicodaily.com - Tony Hadley torna in Italia nella primavera 2026 con il tour “An Englishman in Italy”: in scaletta anche i brani del nuovo album di inediti

