tony boy annuncia il nuovo album trauma la tracklist

Tony Boy annuncia Trauma, il nuovo album in uscita a gennaio, la tracklist completa. Tony Boy annuncia Trauma (Atlantic Records Italy Warner Music Italy), il nuovo album in uscita venerdì 2 gennaio. Attivo il pre-order. Una rivelazione arrivata nel vuoto, quasi come un respiro trattenuto troppo a lungo. Un gesto necessario. Per sorprendere ancora i fan, certo, ma soprattutto per aprire il nuovo anno con quella urgenza comunicativa che fin dall’inizio lo ha reso una presenza imprescindibile nella scena italiana. Per Tony Boy la musica non è solo un progetto: è il modo in cui attraversa i propri traumi, è la forma che prende ciò che non può più tenersi dentro. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

